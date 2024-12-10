Путин рассказал о желании украинцев попасть в Россию

Путин: попавшие на Украину украинцы стремятся уехать в Россию

Попавшие на Украину украинцы впоследствии стремятся через разные каналы уехать оттуда в Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Люди с Украины, попав на Украину, потом по различным каналам, через Турцию, через другие страны, стараются въехать в Российскую Федерацию. Мы этот поток видим и фиксируем его», — сказал он.

6 декабря депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что около 1,2 миллиона мужчин покинули Украину с 2022 года. При этом она отметила, что в реальности число уехавших может быть еще больше.

Ранее британская газета The Times сообщила, что на Украине подростки планируют побег из страны из-за возможного снижения возраста мобилизации. В частности, как рассказал один из харьковских подростков журналистам, молодые украинцы выбирают учебу за рубежом из-за своей безопасности.