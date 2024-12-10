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16:58, 10 декабря 2024Россия

Путин удивился одному изменению в школах

Путин удивился отсутствию оценок за поведение в школах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин удивился отсутствию в школах оценок за поведение. Об этом изменении он узнал в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Я даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение», — сказал глава государства, выслушав предложение вернуть эту практику в школы. Он допустил, что для принятия такого решения были причины.

При этом Путин подчеркнул, что в случае возвращения оценка за поведение должна быть равноценна отметкам по школьным предметам.

Ранее президент поручил сократить объем домашних заданий и число контрольных, исключив те, что не предусмотрены нормативными правовыми актами. Он также указал на необходимость привести содержание школьных программ в соответствие с содержанием контрольных работ и итоговых экзаменов.

ЖЗЛ
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