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18:16, 10 декабря 2024Мир

Путин встретился с министром обороны одной страны Азии

Песков: Путин провел встречу с министром обороны Индии Сингхом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой министерства обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин провел встречу в Кремле с индийским министром обороны Сингхом, который находится в России с рабочим визитом», — отметил Песков.

Ранее Сингх во время переговоров с главой Минобороны России Андреем Белоусовым заявил, что Нью-Дели продолжит углублять и расширять отношения с Москвой, несмотря на международное давление частного и публичного характера.

Также стало известно, что Индия и Россия заключат военный контракт на четыре миллиарда долларов, в рамках которого Нью-Дели приобретет российскую передовую радиолокационную систему (РЛС) дальнего обнаружения серии «Воронеж».

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