Рогов сообщил о продвижении российских военных к выезду из Курахово

Рогов: ВС России продвинулись к западному выезду из Курахово и к Дачному в ДНР

Российские военные продвинулись в районе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России достигли успехов у западного выезда из Курахово. Также Рогов сообщил о продвижении российских военных к населенному пункту Дачное в ДНР.

«В направлении Дачного идет продвижение наших войск от Старых Терн, ощутимо продвинулись, перешли в нескольких местах реку Волчью», — уточнил политик.

Рогов вместе с тем рассказал о продвижении ВС России в Курахово до здания горсовета. Оно располагается на западе населенного пункта.

