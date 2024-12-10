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16:56, 10 декабря 2024Экономика

Россия добилась рекордного экспорта одного лакомства

«Агроэкспорт»: экспорт меда из России вырос на 43 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

За 11 месяцев 2024 года экспорт меда из России вырос на 43 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на «Агроэкспорт».

По его данным, поставки меда за границу превысили четыре тысячи тонн, что стало историческим рекордом. Основными покупателями этого российского товара стали Китай, Словакия и Сербия.

В середине сентября 2024 года Минсельхоз РФ сообщил, что объемы производства меда в 2024 году будут на уровне прошлого года и позволят полностью обеспечить внутренний рынок.

Также есть данные, что данное лакомство подорожало в основных медоносных регионах России. Рост цен оценивается в 30-50 процентов. Причина такой динамики — массовое вымирание пчел.

В свою очередь, Министерство промышленности и торговли РФ призвало ритейлеров усилить контроль за продукцией пчеловодства, так как Роскачество обнаружило массовые случаи фальсификации меда.

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