Россияне бросились покупать жилье без ипотеки

Level Group: доля неипотечных сделок с жильем выросла на 59 процентов

По итогам ноября 2024 года доля неипотечных сделок на рынке новостроек в России выросла на 59 процентов год к году и стала рекордной за последний год. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты Level Group.

В свою очередь, доля сделок с привлечением ипотеки снизилась на 57 процентов в годовом выражении, до 2,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). За 11 месяцев 2024 года ипотечный спрос просел на 33 процента по сравнению с 2023 годом, а неипотечный — вырос на 17 процентов.

При этом аналитики зафиксировали положительную динамику спроса на новостройки — в минувшем месяце рост составил шесть процентов относительно октября. Всего в текущем году было заключено 57,8 тысячи сделок с недвижимостью, из них 61 процент пришелся на ипотечные сделки, а 39 процентов — на неипотечные.

Ранее сообщалось, что в ноябре спрос на новостройки массового сегмента вернулся к уровню до отмены льготной ипотеки.