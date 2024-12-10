Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Желтое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Желтое, где бои проводили подразделения группировки войск «Центр». Военнослужащим, помимо того, удалось отразить восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За сутки украинские войска потеряли больше 575 бойцов, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113, произведенные в США, орудие Д-20, три гаубицы Д-30 и два автомобиля.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что за неделю, с 30 ноября по 6 декабря, Российская армия взяла под контроль в зоне специальной военной операции шесть населенных пунктов.