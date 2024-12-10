Российского пилота застали за просмотром гонок за штурвалом самолета

Baza: пилота S7 поймали на просмотре гонок во время посадки самолета

Пилота российской авиакомпании застали за просмотром гонок за штурвалом самолета во время посадки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что фото из кабины Airbus A320 появилось в сети: оно было опубликовано в паблике, посвященном «Формуле-1», c подписью Simply Airways («Просто Авиалинии»). Позже снимок удалили, но он успел распространиться среди сотрудников авиаотрасли.

По данным источника, фотографию сделали в кабине самолета S7, летевшего из Южно-Сахалинска в Новосибирск 2 декабря. За несколько часов до вылета лайнера как раз проходил Гран При «Формулы-1» в Катаре.

Как пишет издание, один из подписчиков паблика скинул снимок представителям авиакомпании и сопроводил его жалобой на то, что пилот во время работы отвлекается на посторонние вещи. Перевозчик начал проверку.

В мае 2021 года американский пилот отвлекся на публикацию видео в социальных сетях и попал в авиакатастрофу. 23-летний Слэйд Мартин был за штурвалом легкомоторного самолета Cessna 182H.