Стала известна позиция Зеленского на переговорах с Трампом

Bloomberg: Зеленский требовал от Трампа приглашения Украины в НАТО

В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Париже украинский лидер требовал от Вашингтона приглашения Киева в НАТО ради окончания конфликта. Позиция Зеленского на переговорах с избранным президентом США стала известна из сообщения газеты Bloomberg.

«[Зеленский] настаивал на гарантиях безопасности в переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинский лидер также выразил поддержку идеи пригласить западных военных на территорию страны.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал немедленно прекратить военные действия на Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить с Россией мирное соглашение и «остановить безумие».