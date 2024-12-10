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12:13, 10 декабря 2024Россия

Стали известны детали переговоров по возвращению с Украины жителей Курской области

Москалькова: переговоры по возвращению россиян с Украины были сложными
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Переговоры по возвращению с Украины жителей Курской области были сложными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на церемонии вручения медали уполномоченного «Спешите делать добро», передает ТАСС.

«Несколько месяцев мы искали жителей Курской области, которые оказались на территории временно подконтрольной нацистам, и родственники с тревогой сообщали нам, что их близкие в беде, они не знают, как сложилась их судьба», — обозначила омбудсмен, вручая награду одной из вывезенных в Сумскую область Украины россиянок — Светлане Солодовой.

Как рассказала Москалькова, именно от Солодовой поступил один из первых сигналов, из которого стали известны детали о местонахождении вывезенных россиян. «Не побоявшись, Светлана сообщала нам о людях, которые прибыли из Курской области, в то место, куда их переселяли на Украину. (...) Несмотря на риск, она передала важную информацию», — отметила она.

По ее словам, это помогло начать переговоры о возможности вывоза людей в Россию. Однако их проведение омбудсмен назвала сложными.

Ранее сообщалось, что в Россию вернулись 46 вывезенных украинскими солдатами жителей Курской области, среди которых — 12 детей, в том числе новорожденный младенец, а также инвалид-колясочник. Позднее Москалькова заявила, что большинство пропавших жителей Курской области стоит искать под Суджей.

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