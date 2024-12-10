Стало известно о помощи США союзным формированиям в Сирии

WP: США помогли союзным формированиям занять стратегическую территорию в Сирии

США после смены власти в Сирии помогли их союзным формированиям занять ряд стратегически важных территорий в стране. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Американские военные, численность которых составляет около 800 человек в различных местах на востоке Сирии, координировали и позволили союзному формированию захватить стратегическую территорию, удерживаемую годами [экс-президентом Сирии Башаром] Асадом и Ираном», — передает газета слова неназванных американских чиновников.

Отмечается, что военные США прилагают усилия для того, чтобы не дать террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «воспользоваться хаосом» из-за происходящих в Сирии событий.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал главным интересом Вашингтона в Сирии предотвращение появления террористов ИГ. По его словам, после свержения президента Башара Асада у США появились «четкие и долговременные интересы» в регионе.