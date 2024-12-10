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11:32, 10 декабря 2024Забота о себе

Терапевт назвала порядок действий при пищевом отравлении

Терапевт Лепилова: при отравлении рекомендуется употреблять много жидкости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова назвала порядок действий при пищевом отравлении. Его доктор раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь врач порекомендовала употреблять при отравлении большое количество жидкости (чистую воду, чай, минеральную воду без газа или специальные растворы для восполнения объема жидкости и электролитов) — не менее двух литров в сутки. При этом доктор уточнила, что одномоментно не рекомендуется употреблять более литра жидкости. Тем, у кого есть хронические заболевания, она посоветовала при отравлении проконсультироваться с врачом.

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Кроме того, человеку с отравлением следует соблюдать постельный режим. Врач отметила, что рекомендуется есть привычную пищу, но небольшими порциями, чтобы не провоцировать рвоту. Важно исключить жирную пищу и молочные продукты. При этом голодать или соблюдать строгую диету не стоит.

При боли в животе нельзя самостоятельно принимать обезболивающие препараты, так это смажет клиническую картину и затруднит диагностику. К тому же без консультации врача нельзя быть уверенным, что у пациента именно пищевое отравление, а не другое заболевание, например, аппендицит. Также не следует назначать себе антибиотики, энтеросорбенты и средства против диареи. Последние, например, замедляют перистальтику кишечника, что влияет на выведение токсинов из организма

Полина Лепиловаврач-терапевт

Врач добавила, что важно не заниматься самолечением, особенно если симптомы отравления ухудшаются. Диарея, увеличение температуры тела, головокружение, спутанность сознания, примеси крови в кале или рвоте, сыпь на коже или сильные боли в животе могут указывать на другие серьезные патологии.

Ранее терапевт, диетолог Регина Ахуньянова перечислила главные факторы, провоцирующие развитие рака. В их число врач включила ожирение, употребление ультрапереработанных продуктов и большое количество красного мяса в рационе.

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