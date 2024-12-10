Терапевт назвала порядок действий при пищевом отравлении

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова назвала порядок действий при пищевом отравлении. Его доктор раскрыла в беседе с «Лентой.ру».
В первую очередь врач порекомендовала употреблять при отравлении большое количество жидкости (чистую воду, чай, минеральную воду без газа или специальные растворы для восполнения объема жидкости и электролитов) — не менее двух литров в сутки. При этом доктор уточнила, что одномоментно не рекомендуется употреблять более литра жидкости. Тем, у кого есть хронические заболевания, она посоветовала при отравлении проконсультироваться с врачом.
Кроме того, человеку с отравлением следует соблюдать постельный режим. Врач отметила, что рекомендуется есть привычную пищу, но небольшими порциями, чтобы не провоцировать рвоту. Важно исключить жирную пищу и молочные продукты. При этом голодать или соблюдать строгую диету не стоит.
При боли в животе нельзя самостоятельно принимать обезболивающие препараты, так это смажет клиническую картину и затруднит диагностику. К тому же без консультации врача нельзя быть уверенным, что у пациента именно пищевое отравление, а не другое заболевание, например, аппендицит. Также не следует назначать себе антибиотики, энтеросорбенты и средства против диареи. Последние, например, замедляют перистальтику кишечника, что влияет на выведение токсинов из организма
Врач добавила, что важно не заниматься самолечением, особенно если симптомы отравления ухудшаются. Диарея, увеличение температуры тела, головокружение, спутанность сознания, примеси крови в кале или рвоте, сыпь на коже или сильные боли в животе могут указывать на другие серьезные патологии.
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