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20:29, 10 декабря 2024Силовые структуры

Учредитель хостела в Москве получил пять лет за пожар с восемью сгоревшими жильцами

Суд в Москве дал 5 лет учредителю хостела, где в пожаре сгорели 8 человек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресненский суд / ТАСС

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы 57-летнего Рауфа Миронова — учредителя компании «Мосмед», управлявшей хостелом, в котором произошел пожар с восемью жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Суд установил, что они с дочерью занимались предпринимательской деятельностью и предоставляли проживание в хостеле на первом этаже многоквартирного жилого дома на Алма-Атинской улице. Однако они не обеспечили соблюдение пожарной безопасности, в результате чего ночью 28 июля 2022 года в помещениях хостела возник пожар, в котором сгорели восемь жильцов, еще 42 человека получили физический и моральный вред. Жертвами ЧП стали мигранты, которые не смогли выбраться из здания из-за решеток на окнах.

Свою вину Миронов признал частично. Его взяли под стражу в зале суда. Дело его дочери выделено в отдельное производство.

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