В аэропорту российского города у Superjet 100 воспламенился двигатель

«Авиаторщина»: в Пулково у Superjet 100 «России» воспламенился двигатель

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково у Superjet 100 (SJ-100) авиакомпании «Россия» воспламенился двигатель. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Несколько дней назад при подготовке к вылету лайнера из этого российского города в Нижний Новгород после посадки пассажиров и закрытия дверей пилоты начали включать двигатели. Во время запуска в одном из них произошло возгорание керосина, после чего процесс был прерван.

По данным источника, воздушное судно отстранили от полетов, а пассажиров отправили в терминал. Позже они вылетели в пункт назначения на резервном самолете.

В ноябре произошло сразу пять инцидентов с самолетами SSJ-100. В их числе — пожар в лайнере авиакомпании «Азимут», который начался после посадки в аэропорту Антальи.

