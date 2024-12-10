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15:37, 10 декабря 2024Бывший СССР

В Раде заявили о необходимости Украины отказаться от вступления в НАТО

Депутат Рады Дубинский: Украина должна отказаться от вступления в НАТО
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Украине неоднократно говорили, что ее не берут в Североатлантический альянс. Парламентарий также отметил роль, которую сыграло стремление Киева в НАТО в конфликте с Москвой. Вместе с тем членство в альянсе не предоставит Украине гарантий безопасности, объяснил Дубинский.

«Все, кто сегодня это понимает, но продолжает кричать "возьмите нас в НАТО", на самом деле призывают продолжать войну. Войну на поражение, которая угрожает нам потерей государственности», — добавил депутат.

Ранее на Украине заявили о нахождении вопроса о вступлении в НАТО «за пределами досягаемости» Киева. Такое мнение высказал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

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