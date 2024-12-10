В России порассуждали о «крови в окопах» и сравнили «Щелкунчик» с «голой вечеринкой»

Политолог Баширов: «Щелкунчик» Большого похож на «голую вечеринку»

Постановка балета «Щелкунчик» в Большом театре похожа на вызвавшую резонанс «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Два события сравнил российский политолог Марат Баширов в Telegram.

Так российский эксперт отреагировал на сообщения о доходящей до 400 тысяч рублей стоимости комплекта билетов на предновогоднее представление в театре. По словам Баширова, ситуация с ценами на Щелкунчик напоминает ему царскую Россию, когда одни слои общества предавались развлечениям, а другие проливали кровь на полях сражений.

«Что-то подобное было в царской России: солдатам — кровь в окопах, дворянам — снедь и шампанское в буфетах (...) А это, знаете ли, идеологическое, политическое намерение, граничащее с преступлением, и оно мало чем отличается от "голой вечеринки"», — порассуждал в блоге политолог.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря 2023 года в ночном клубе. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Артисты, принявшие участие в мероприятии, столкнулись с отменой их концертов и исключением из новогодних телешоу.

Ранее стало известно, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре для зрителей по тарифам «Молодежный», «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Старт продаж был объявлен 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Уточняется, что в кассах театра билеты не были доступны.