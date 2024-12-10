В России предложили создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

Глава СПЧ Фадеев призвал создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал создать в России центры обучения детей мигрантов русскому языку. С такой инициативой он выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Необходимо создавать специальные центры обучения русскому языку, [для детей мигрантов] во всяком случае, если речь идет о российских гражданах», — обозначил Фадеев.

Как уточнил глава СПЧ, в Госдуму направлено обращение, в котором есть предложения по финансированию такого проекта и поиску преподавателей.

В начале ноября Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. По словам главы государства, закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке».

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты уже 11 декабря планируют в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта, обязывающего перед приемом в школу проверять законность нахождения ребенка в России, а также тестировать его на знание русского языка. По его словам, у 41 процента детей мигрантов имеются сложности со знанием русского языка.

