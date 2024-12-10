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14:35, 10 декабря 2024Россия

Володин назвал долю имеющих сложности с русским языком детей мигрантов

Володин: сложности с русским языком есть у 41 процента детей мигрантов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Согласно данным выборочного мониторинга, в начале учебного года сложности со знанием русского языка имелись у 41 процента детей мигрантов. Их долю назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Он подчеркнул, что знание русского языка необходимо для успешного изучения школьной программы. «В противном случае процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у одноклассников и учителей», — написал Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что депутаты уже 11 декабря планирую в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта, обязывающего перед приемом в школу проверять законность нахождения ребенка в России, а также тестировать его на знание русского языка.

Ранее законопроект поддержали в правительстве России. Однако кабмин указал на ряд необходимых поправок и уточнений, так как отказ принимать детей в школу на основании теста не согласуется с федеральным законом «Об образовании», в котором прописано право на бесплатное обучение в общеобразовательных учреждениях для всех граждан стран СНГ.

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5 ноября о необходимости выработать подход к работе с детьми мигрантов, которые не знают русский язык, заявил президент России Владимир Путин заявил. Глава государства подчеркнул, что закон о языках от 1991 года нуждается «в существенной переработке».

ЖЗЛ
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