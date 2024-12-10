Володин предложил рассмотреть проект о запрете принимать в школы детей без знания русского

Володин предложил рассмотреть проект о принятии в школы детей мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил 11 декабря рассмотреть проект о запрете принятия детей мигрантов в школы без знания русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правильно было бы не откладывать в долгий ящик и рассмотреть его [законопроект] уже завтра во втором и третьем чтениях», — сказал Володин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов. Тогда он подчеркнул, что закон о языках от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

25 ноября в нижнюю палату парламента внесли законопроект о запрете зачислять в школы не знающих русский язык детей мигрантов.