В России призвали запретить на детских елках костюмы Микки Мауса и Человека-паука

Общественник Жгутова призвала не появляться на детских елках в виде Микки Мауса

В России захотели запретить на детских елках костюмы Микки Мауса и Человека-паука. Об этом пишет «Абзац».

По данным издания, общественник Элина Жгутова обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову и призвала обратить особое внимание на дресс-код детей на новогодних елках и не появляться в виде упомянутых зарубежных героев.

«Общественные советы при школах должны быть проинформированы о необходимости обязательного и приоритетного присутствия на новогодних и рождественских мероприятиях символов русской идентичности — Снегурочки, Деда Мороза, зайчат, медвежат, снежинок», — говорится в обращении, которое поступило в распоряжение издания.

При этом Жгутова объяснила, что воспитание с учетом традиций русской культуры начинается с детства, и школа является одной из самых важных ступеней в развитии человека.

В октябре общественник Элина Жгутова заявила, что ношение узких джинсов провоцирует мужчин на вступление в ряды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).