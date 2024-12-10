Боец ВСУ Мучной: ВСУ рано или поздно выйдут из Курахово полями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рано или поздно выйдут из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) полями или по главной трассе на запад. Об этом заявил боец украинской армии с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Враг в самом городе занял большую часть микрорайона Южный и продолжает дальше теснить нас из центральной части высоток в промзону, о плановом отходе наших подразделений не слышал, но со временем мы оттуда выйдем полностью или полями, или дорогой на Запорожье», — написал он.

При этом военный подчеркнул, что отступающие подразделения украинской армии рискуют попасть под атаку российских FPV-дронов. Кроме того, он отметил, что российские войска взяли в оперативное окружение села Успеновка и Анновка.

Ранее комбат ВСУ Сергей Филимонов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил командование украинской армии в продвижении российских военных на покровском направлении. По его словам, оно ставит перед подразделениями нереалистичные задачи.