В ВСУ заявили о быстром уничтожении в случае прекращения помощи США

Офицер Хаммер: ВСУ будут быстро уничтожены в случае остановки помощи США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут быстро уничтожены в случае остановки военной помощи избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом Associated Press (AP) заявил командир роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер.

«Когда все средства иссякнут, вы должны понимать, что мы будем уничтожены очень быстро», — высказался украинский офицер.

Хаммер заявил о быстром уничтожении ВСУ после возможного прекращения помощи США Трампом. Он указал, что боеспособность украинских солдат напрямую зависит от поставок вооружения. Как отмечает AP, администрация действующего президента США Джо Байдена «бросает в топку каждый доступный ей доллар» на поддержку Киева.

Ранее издание Bloomberg обозначило позицию президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Трампом. Как сообщается, при переговорах с избранным президентом США и президентом Франции Эммануэлем Макроном, политик настаивал на гарантиях безопасности.