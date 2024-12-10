В Южной Корее обсудили дату отставки президента и досрочных выборов

«Ёнхап»: в Южной Корее не смогли выбрать дату отставки президента и выборов

Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» в ходе экстренного собрания депутатов парламента от своей партии не смогла определиться с датой добровольной отставки президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Также депутаты не решили, когда проводить досрочные президентские выборы. Отмечается, что рассматривались два варианта: отставка главы государства в феврале и выборы в апреле либо уход президента с поста в марте и выборы в мае. Правящая партия намерена завершить и представить дорожную карту не позднее 14 декабря. В этот день состоится второе голосование по импичменту. По данным агентства, уладить внутренние разногласия к этому сроку депутатам «будет непросто».

Ранее парламент Южной Кореи призвал арестовать президента страны Юн Сок Ёля из-за введения им военного положения. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 191 из 288 присутствовавших депутатов.