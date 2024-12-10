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05:37, 10 декабря 2024Силовые структуры

Верховный суд вернул жалобу на приговор маньяку из Златоуста

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу Мозглякова на пожизненный срок
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Верховный суд Российской Федерации не стал рассматривать жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, осужденному за убийство двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.

«Возвращено без рассмотрения», — сообщили агентству.

В 2008 году Мозгляков был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Он дал признательные показания в совершенном преступлении. Кроме того, его причастность подтвердили результаты экспертизы.

Ранее Бабушкинский суд Москвы приговорил Андрея Алешина к 13 годам колонии строгого режима за расправу над четырьмя людьми. Осужденного называют серийным маньяком, которого силовики сумели разоблачить спустя 22 года после совершения жестоких преступлений.

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