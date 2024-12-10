Верховный суд вернул жалобу на приговор маньяку из Златоуста

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу Мозглякова на пожизненный срок

Верховный суд Российской Федерации не стал рассматривать жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, осужденному за убийство двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.

«Возвращено без рассмотрения», — сообщили агентству.

В 2008 году Мозгляков был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Он дал признательные показания в совершенном преступлении. Кроме того, его причастность подтвердили результаты экспертизы.

Ранее Бабушкинский суд Москвы приговорил Андрея Алешина к 13 годам колонии строгого режима за расправу над четырьмя людьми. Осужденного называют серийным маньяком, которого силовики сумели разоблачить спустя 22 года после совершения жестоких преступлений.