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06:52, 10 декабря 2024Мир

Во Франции обратили внимание на желание отправить войска на Украину из-за Трампа

Филиппо: Макрон пытается ускорить отправку войск на Украину до прихода Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

У президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона есть план по отправке французских войск на помощь Киеву. Об этом в соцсети X заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он указал, что политики пытаются воспользоваться «взрывоопасной обстановкой», созданной до возвращения в Белый дом Дональда Трампа. «Возможно, Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину», — написал Филиппо.

Ранее Зеленский заявил, что Киев может подумать над предложением Макрона разместить западные войска в качестве гарантии безопасности на своей территории. Украинский лидер вспомнил об идее Макрона, согласно котороой войска одной из западных стран будут присутствовать на территории Украины, пока она не вступит в НАТО.

Трамп призывает немедленно прекратить огонь на Украине и начать переговоры между Киевом и Москвой. Однако Зеленский отказался от этого предложения, заявив, что прекращенный огонь без гарантий может быть снова разожжен в любой момент.

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