Военкоры опубликовали видео с тысячами бегущих сирийских военных и осудили их

Baza: российские военкоры сняли видео отступления около 5 тыс. сирийских военных

Опубликовано видео с тысячами бегущих из страны сирийских военных в сторону границы с Ираком. Его сняли российские военные корреспонденты, проезжающие мимо на машине, как утверждается, на северо-востоке Сирии, передает издание Baza в Telegram-канале.

Судя по разговору военкоров за кадром, они осудили людей, которые бегут по дороге, за то, что они сложили оружие вместо того, чтобы защищать свою родину. «Бегут, а мы должны за них страдать. Колонна этих ублюдков не кончается. Бросили оружие, яйца свои бросили», — заявил один из авторов видео.