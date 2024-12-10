Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:53, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Военкоры опубликовали видео с тысячами бегущих сирийских военных и осудили их

Baza: российские военкоры сняли видео отступления около 5 тыс. сирийских военных
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Опубликовано видео с тысячами бегущих из страны сирийских военных в сторону границы с Ираком. Его сняли российские военные корреспонденты, проезжающие мимо на машине, как утверждается, на северо-востоке Сирии, передает издание Baza в Telegram-канале.

Судя по разговору военкоров за кадром, они осудили людей, которые бегут по дороге, за то, что они сложили оружие вместо того, чтобы защищать свою родину. «Бегут, а мы должны за них страдать. Колонна этих ублюдков не кончается. Бросили оружие, яйца свои бросили», — заявил один из авторов видео.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник». Как это возможно?

      Россиянка оказалась вынуждена 43 года стоять в очереди на квартиру

      В МИД прокомментировали нахождение Асада в России

      Глава ВОЗ оценил число смертей от COVID-19 в мире

      Военкоры опубликовали видео с тысячами бегущих сирийских военных и осудили их

      Страны ЕС обсудят новые санкции против России

      Рябков прокомментировал возможность выдачи Асада по возможному иску МУС

      В Польше захотели амнистировать ряд наемников

      Появились подробности о лишении фигуристки Дробязко гражданства Литвы

      Озвучены три удручающие ассоциации американцев с Байденом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше