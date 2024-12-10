Врач раскрыл россиянам опасность уггов

Хирург Александр Умнов: даже брендовые угги могут деформировать стопу

Хирург Александр Умнов раскрыл россиянам опасность популярной зимней обуви. Соответствующий материал публикует NEWS.ru.

По словам врача, даже брендовые угги могут деформировать стопу и вызывать боли в коленях. Он пояснил, что в этой обуви складывается неправильная походка, поскольку в ней не зафиксирована нога.

«Она не пружинит, из-за мягкой подошвы происходит деформация контура стопы и не амортизируется пятка. С каждым шагом нога получает микротравмы. Из-за полного отсутствия каблука пятка постепенно опускается», — объяснил Умнов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что угги всегда спадают, вследствие чего стопа напрягается и могут возникнуть боли в бедре или лодыжке. Хирург призвал вовсе отказаться от данной обуви для детей.

«Ребенку желательно их не покупать вообще, а если взрослому человеку очень хочется носить любимые угги, то лучше более двух часов подряд в них не ходить. Чтобы сохранить здоровье, необходимо носить угги не более трех раз в неделю по несколько часов и желательно с перерывами. Любые зимние сапоги на небольшом подъеме будут куда безопаснее уггов для вашего здоровья», — заключил Умнов.

В ноябре стилист Влад Лисовец назвал россиянкам трендовую зимнюю обувь. Самыми актуальными в зимний период будут элегантные и женственные модели на невысоком каблуке, например, сапоги, ботильоны и ботфорты, отметил он.

