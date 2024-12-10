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12:20, 10 декабря 2024Наука и техника

Южная Корея ввела в эксплуатацию новый эсминец с системой Aegis

ВМС Южной Кореи ввели в эксплуатацию новый эсминец с системой Aegis
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В конце прошлого месяца Военно-морские силы (ВМС) Южной Кореи ввели в эксплуатацию новый эсминец Jeongjo the Great с корабельным вариантом системы противовоздушной обороны (ПВО) Aegis. Об этом сообщает издание Defense News.

Корабль водоизмещением 8200 тонн построен компанией Hyundai Heavy Industries и предназначен для помощи Сеулу в нейтрализации угроз, исходящих из Северной Кореи. Jeongjo the Great стал крупнейшим надводным боевым кораблем, кода-либо построенным Южной Кореей.

Вооружение Jeongjo the Great включает ракеты класса «земля-земля» и ракетами ПВО, включая SM-3 и SM-6. Также корабль получил современную гидроакустическую систему, и, по заявлению корейской стороны, хорошо защищен от подводных лодок.

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Второй аналогичный эсминец планируется поставить ВМС в 2026 году, третий — в 2027-м. К несению боевой Jeongjo the Great приступит в конце 2025 года.

В ноябре Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея провела испытания новых дронов-камикадзе, которые похожи на российские аппараты «Ланцет».

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