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15:10, 15 ноября 2024Наука и техника

Северная Корея испытала аналог «Ланцета»

В Северной Корее испытали похожий на «Ланцет» дрон-камикадзе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея провела испытания новых дронов-камикадзе, которые похожи на российские аппараты «Ланцет». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«[Лидер КНДР] Ким Чен Ын 14 ноября руководил на месте испытанием возможностей различных ударных беспилотников-снарядов, произведенных подведомственным НИИ и предприятиями Объединения беспилотной авиационной техники», — говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно заметить несколько модификаций дронов-камикадзе. Аппараты на фотографиях размыты, однако можно увидеть их компоновку. В частности, в КНДР испытали дрон-камикадзе, который похож на «Ланцет» модификации «Изделие 51» с двумя X-образными крыльями. На снимках показано поражение танка Т-34-85 корейским аналогом «Ланцета».

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Также на фотографиях видны неустановленные дроны самолетного типа и тубусы, которые похожи на контейнеры для пуска дронов-камикадзе.

В августе стало известно, что в ходе модернизации «Ланцет» получил тепловизор, который позволяет поражать цели в любое время суток.

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