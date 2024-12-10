Задержание готовившего теракт на железной дороге россиянина попало на видео

В Нижнем Новгороде задержали мужчину за подготовку теракта на железной дороге

В Нижнем Новгороде задержали готовившего теракт на железной дороге мужчину с гражданством Германии. Задержание попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, как мужчина с баллончиком наносит граффити, а затем поджигает электрощиток. После этого силовики врываются в квартиру подозреваемого, задерживают его и выводят на улицу в наручниках.

По данным силовиков, молодой человек 2003 года рождения по заданию украинских спецслужб собирался совершить теракт на железной дороге. Дома у задержанного нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство и средства связи, в которых была найдена переписка с кураторами с Украины, готовившими его к теракту.

В ФСБ отмечают, что подозреваемый входил в группировку приверженцев неонацистской украинской идеологии. Его сообщников также задержали по подозрению в причастности к совершению общеуголовных преступлений.

В отношении задержанного гражданина России и Германии возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала задержание и допрос готовившего диверсию россиянина с паспортом Германии.