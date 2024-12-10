Задержанный ФСБ россиянин с гражданством Германии признался в подготовке диверсии

Задержанный в Нижнем Новгороде мужчина признался в подготовке диверсии на ж/д

Задержанный в Нижнем Новгороде сотрудниками ФСБ 21-летний мужчина с гражданством России и Германии признался в подготовке диверсии на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

Во время допроса молодой человек рассказал, что познакомился в интернете с сотрудником спецслужб Украины, который стал давать ему задания и платить за их выполнение. По словам задержанного, задания были очень разными: поджечь электрощиток, нарисовать пять граффити.

В какой-то момент куратор предложил россиянину принять участие в большом теракте и пустить под откос поезд. Он рассказал, где находится схрон с взрывчаткой и детонатором.

О задержании мужчины с двойным гражданством сообщалось ранее. Его допрос попал на видео.