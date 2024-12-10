Живший в США футболист российского происхождения сравнил две страны

Футболист «Рубина» Зильберман заявил, что в Нью-Йорке есть грязь и бомжи

Полузащитник академии «Рубина» Даниэль Зильберман, родившийся в Нью-Йорке, сравнил жизнь в США и России. Его слова приводит Sport24.

«Сейчас, в Нью-Йорке, много мигрантов, есть грязь, бомжи. Москва намного чище», — заявил футболист. При этом он подчеркнул, что не обращает на это внимание и скучает по Нью-Йорку, так как прожил много лет на Манхэттене, встречал классных людей и любил гулять в Центральном парке.

Ранее Зильберман сравнил уровень свободы в России и США. Футболист назвал Америку более свободной страной.

Зильберман родился в Нью-Йорке и тренировался в системах «Ред Буллс» и «Интер Майами». В России он играл за академию ЦСКА, после перешел в систему «Локомотива», оттуда — в «Рубин». В минувшем сезоне полузащитник забил три мяча в 20 матчах ЮФЛ-2.