Футболист «Рубина» сравнил уровень свободы в России и США

Футболист «Рубина» Зильберман заявил, что в США свободы больше, чем в России

Полузащитник академии «Рубина» Даниэль Зильберман, родившийся в Нью-Йорке, сравнил уровень свободы в России и США. Его слова приводит Sport24.

Зильберман назвал Америку более свободной страной. «Там свободы я ощущаю больше. Лучше знаю, как люди себя ведут, лучше понимаю их. Пока мне США кажутся идеальной страной для жизни», — заявил он.

Ранее 16-летний игрок сравнил тренерские подходы в России и США. Он отметил, что российские тренеры гораздо строже.

Зильберман родился в Нью-Йорке и тренировался в системах «Ред Буллз» и «Интер Майами». В России он играл за академию ЦСКА, после перешел в систему «Локомотива», оттуда — в «Рубин». В минувшем сезоне полузащитник забил три мяча в 20 матчах ЮФЛ-2.