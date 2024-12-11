100-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

100-летняя женщина из Небраски назвала секретом долголетия желание новизны

Пожилая женщина из штата Небраска, США, отметила столетие в кругу большой семьи и раскрыла секреты своего долголетия. Об этом сообщает KETV.

Пять поколений семьи Мэриан Фитцуотер собрались на ее дне рождении в доме престарелых. Родные устроили женщине сюрприз и подготовили слайд-шоу по ее биографии. Младший сын долгожительницы заявил, что она объединяет всю семью, находит хорошее в каждом дне и старается просто быть счастливой.

Секретом своей долгой жизни Фитцуотер назвала желание какой-то новизны. «Мой девиз по жизни: "Я попробовала"», — заявила она. По словам женщины, она не боится экспериментов. Фитцуотер рассказала, что, даже когда ей было уже 90 лет, она плавала на байдарках, занималась йогой и летала на вертолете. «У меня хорошее здоровье, с памятью все в порядке. И я каждый день считаю, что мне очень повезло», — подчеркнула женщина.

Семья Фитцуотер обратила внимание на то, что она пережила Вторую мировой войну. Ей было всего 18 лет, когда в военное время она работала на заводе по производству самолетов, развозила еду и подрабатывала в магазине.

В тот период времени Фитцуотер и познакомилась с будущим мужем. Он служил и обещал организовать помолвку, только после того как вернется. «Это было самое долгое ожидание в моей жизни», — призналась женщина. К счастью Фитцуотер, ее возлюбленный остался жив. Они сыграли свадьбу и завели трех детей.

Ранее сообщалось, что 110-летняя жительница Австралии из города Перт отпраздновала юбилей и раскрыла неожиданный секрет долголетия. Она утверждает, что прожила так долго потому, что на протяжении 60 лет каждый день пьет пиво Emu Export, которое производят в ее родном городе с 1908 года.

