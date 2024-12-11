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22:55, 11 декабря 2024Путешествия

Аэропорт Сочи возобновил работу после временных ограничений

Росавиация: ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и отправку рейсов ранее были введены в Международном аэропорту Сочи. В результаты были задержаны вылеты более десяти рейсов. Некоторые самолеты перенаправляли на запасные взлетно-посадочные полосы в Минеральных Водах, Владикавказе и Астрахани.

30 ноября о взрывах сообщили жители Сочи. По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо, аналогичную информацию сообщили и жители Дагомыса. В Минобороны отчитались о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три беспилотника над акваторией Черного моря, всего над российскими регионами было уничтожено 11 летательных аппаратов.

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