Аэропорт Сочи возобновил работу после временных ограничений

Росавиация: ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты

В Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и отправку рейсов ранее были введены в Международном аэропорту Сочи. В результаты были задержаны вылеты более десяти рейсов. Некоторые самолеты перенаправляли на запасные взлетно-посадочные полосы в Минеральных Водах, Владикавказе и Астрахани.

30 ноября о взрывах сообщили жители Сочи. По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо, аналогичную информацию сообщили и жители Дагомыса. В Минобороны отчитались о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили три беспилотника над акваторией Черного моря, всего над российскими регионами было уничтожено 11 летательных аппаратов.