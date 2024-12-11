Суд в России отменил домашний арест фигурантам сгоревшего костромского клуба «Полигон»

В Костроме суд отменил домашний арест фигурантам сгоревшего клуба «Полигон»

В Костроме суд отменил домашний арест фигурантам дела о пожаре в клубе «Полигон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Валерия Саркисова.

По данным агентства, суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты Ихтияра Мирзоева и Натальи Беленоговой, отменив им продление срока домашнего ареста. Обвиняемые находились под этой мерой пресечения около года.

Мирзоев обвиняется по статье 219 («Нарушение требований пожарной безопасности») УК РФ, а Беленогова по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц») УК РФ.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий фигуранту ночной клуб «Полигон», из пожара не спаслись 13 человек. Управление Следственного комитета (СК) по области возбудило уголовное дело. Следствие считает, что должностные лица не проводили проверки в «Полигоне» длительное время. Причиной пожара называют проблемы с пожарной безопасностью.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест владельцу сгоревшего костромского клуба «Полигон».