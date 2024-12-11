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20:23, 11 декабря 2024Бывший СССР

Больше половины жителей Литвы заявили о нежелании оборонять страну

LRT: больше половины жителей Литвы не планируют участвовать в обороне страны
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Больше половины жителей Литвы заявили о том, что не будут участвовать в обороне страны. Это следует из данных опроса Министерства обороны республики, передает LRT.

Согласно опросу, 61 процент опрошенных заявили, что не планируют и не планировали участвовать в обороне страны, 10 процентов респондентов рассматривали такую возможность, но отказались от нее.

Помимо этого, 11 процентов опрошенных сообщили, что еще не приняли решения по этому вопросу и всего 4 процента уже приняли решение принимать участие в обороне.

В начала октября 2024 года министр обороны республики Лауринас Касчюнас сообщил о создании специального фонда для финансирования обороны. По словам главы военного ведомства, теперь граждане и предприятия могут жертвовать средства на оборону. Деньги пойдут на создание разных видов военных соединений или на приобретение различных видов вооружений.

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