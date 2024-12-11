Британская армия успешно испытала новый лазер для уничтожения дронов

Британская армия испытала лазер HELWS для уничтожения дронов

Британская армия успешно испытала новый лазер High-Energy Laser Weapon System (HELWS) для уничтожения летающих беспилотников, сообщает правительство Соединенного Королевства.

«Британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие с бронетранспортера и успешно уничтожила летающие беспилотники», — заявили в правительстве.

В качестве поражающего фактора использовался инфракрасный луч, который, по словам британской стороны, с высокой точностью поразил цель. Лазерная установка разработки компании Raytheon UK была установлена на шасси бронемашины Wolfhound.

«Успешное испытание этой системы лазерного оружия представляет собой значительный шаг вперед в развитии наших возможных будущих оборонных возможностей и демонстрирует превосходство британских инженеров», — заявила британский министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл.

В июле британское оборонное ведомство сообщило, что компания Raytheon UK совместно с Лабораторией оборонной науки и техники и Отделом оборонного оборудования и поддержки Минобороны Великобритании провела успешные испытания лазерной пушки.