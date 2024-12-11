Макгрегор посоветовал не слушать Зеленского после слов о Мерце

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор посоветовал союзникам Киева не слушать Владимира Зеленского после высказываний о членстве в НАТО и поставках ракет Taurus. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Накануне украинский глава заявил, что уважает позицию кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца по приглашению Украины в альянс и разрешению Украине использовать дальнобойные ракеты Taurus.

«Я бы не придавал значения тому, что говорит Зеленский. Он лузер. Вы можете просто сказать ему держаться подальше от комнаты, в которой взрослые сами решат свои дела, нравится ему это ли нет», — посетовал Макгрегор.

В ноябре Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах будет готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным и выдвинуть ультиматум о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же это требование не будет выполнено, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus.

При этом ранее Мерц признал трудное положение Украины на фронте. 9 декабря кандидат на пост канцлера ФРГ неожиданно прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.