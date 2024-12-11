CAS объяснил отказ лишить украинского тренера «Зенита» титулов

CAS: титулы тренера Тимощука, завоеванные на Украине, не подлежат лишению

Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил, почему отказался лишить украинского тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука титулов, завоеванных на родине. Об этом сообщается на сайте организации.

В CAS заявили, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) не может лишить Тимощука титулов, так как нет объективных обвинений или обстоятельств, направленных на это решение. Отмечается, что лишение титулов признано не связанным ни по времени, ни по масштабу с обстоятельствами, которые привели к принятию обжалуемого решения.

Ранее CAS удовлетворил апелляционный иск Тимощука. Украинцу, который в настоящее время работает помощником главного тренера «Зенита», вернули титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера».

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2017-го он входит в тренерский штаб петербургского клуба.