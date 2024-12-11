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20:10, 11 декабря 2024Россия

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика под Новосибирском выросло

Число пострадавших при ДТП с грузовиком и автобусом под Новосибирском выросло
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости»

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика под Новосибирском выросло и достигло 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Среди получивших ранения был один несовершеннолетний. Всем оказали медицинскую помощь, пациентов в тяжелом состоянии нет.

Отмечается, что с места ДТП четверых пострадавших эвакуировали сотрудники скорой помощи. Еще семь человек обратились за помощью сами.

О ЧП на трассе Р-254 в Новосибирской области стало известно ранее 11 декабря. Заполненный пассажирский автобус столкнулся с большегрузом. После столкновение транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

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