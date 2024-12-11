Экономист назвал причину нового роста курса доллара

Экономист Беляев связал рост доллара с действиями ЦБ

Курс доллара растет по отношению к рублю из-за действий Центрального Банка, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он объяснил, что управление курсом сегодня идет практически в ручном режиме, потому найти объективные причины к его динамике практически невозможно.

«Летом у нас прекратили определять курс по биржевым торгам. К ним могли быть претензии, но все же это были объективные показания, куда никто не мог вмешаться. Сейчас ЦБ рассчитывает курс практически вручную, основываясь на данных внебиржевых торгов. И все эти скачки доллара вверх и вниз теперь не имеют никакого экономического обоснования, кроме манипуляций со стороны ЦБ», — сказал Беляев.

Cнижение курса рубля по отношению к доллару, наблюдаемое ранее, по его словам, могло объясняться шагами ЦБ навстречу Минфину, которому был выгоден слабый курс для наполнения бюджета. После этого курс, как считает Беляев, начали укреплять вручную — это следует ввиду отсутствия экономических обоснований такой динамики.

«Почему опять растет курс доллара, нужно спрашивать ЦБ. Может, Банк подводит информационную базу под новое повышение ключевой ставки 20 декабря, хотя реальной связи тут нет. Есть гипотеза о том, что повышение ключевой ставки дает приток иностранных денег и укрепление курса, но в отношении России она не работает уже лет 20», — заметил собеседник «Ленты.ру».

С начала торгового дня в среду, 11 декабря, рубль находится под серьезным давлением и падает к основным валютам. На данный момент доллар вырос до отметки выше 108 рублей.