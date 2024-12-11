Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:40, 11 декабря 2024Экономика

Экономист назвал причину нового роста курса доллара

Экономист Беляев связал рост доллара с действиями ЦБ
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Курс доллара растет по отношению к рублю из-за действий Центрального Банка, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он объяснил, что управление курсом сегодня идет практически в ручном режиме, потому найти объективные причины к его динамике практически невозможно.

«Летом у нас прекратили определять курс по биржевым торгам. К ним могли быть претензии, но все же это были объективные показания, куда никто не мог вмешаться. Сейчас ЦБ рассчитывает курс практически вручную, основываясь на данных внебиржевых торгов. И все эти скачки доллара вверх и вниз теперь не имеют никакого экономического обоснования, кроме манипуляций со стороны ЦБ», — сказал Беляев.

Cнижение курса рубля по отношению к доллару, наблюдаемое ранее, по его словам, могло объясняться шагами ЦБ навстречу Минфину, которому был выгоден слабый курс для наполнения бюджета. После этого курс, как считает Беляев, начали укреплять вручную — это следует ввиду отсутствия экономических обоснований такой динамики.

Курс доллара от TradingView

«Почему опять растет курс доллара, нужно спрашивать ЦБ. Может, Банк подводит информационную базу под новое повышение ключевой ставки 20 декабря, хотя реальной связи тут нет. Есть гипотеза о том, что повышение ключевой ставки дает приток иностранных денег и укрепление курса, но в отношении России она не работает уже лет 20», — заметил собеседник «Ленты.ру».

С начала торгового дня в среду, 11 декабря, рубль находится под серьезным давлением и падает к основным валютам. На данный момент доллар вырос до отметки выше 108 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам

      В российском регионе суд избрал меру пресечения напавшему с ножом в школе подростку

      В Госдуме предложили отозвать нарушающий конституционные права россиян законопроект

      Олимпийская чемпионка из Норвегии объяснила необходимость возвращения российских лыжников

      Российского оперативника антикоррупционного отдела полиции арестовали по делу о взятке

      Собчак вышла на публику с сумкой в виде птицы за десятки тысяч рублей

      Сбер представил умное кольцо

      В Европе признали потерю Украиной части территории

      Стало известно о рисках для крупнейшего СПГ-проекта «Газпрома»

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше