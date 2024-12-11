Курс доллара резко вырос

Курс доллара на рынке Форекс и межбанке превысил 106 рублей

С начала торгового дня в среду, 11 декабря, рубль находится под серьезным давлением и падает к основным валютам. В частности, курс доллара на рынке Форекс и межбанке превысил 106 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Юань на Мосбирже приближается к 14 рублям, китайская валюта торгуется на максимуме с 5 декабря. Доллар доходил до 106,75 рубля на Форекс и до 106,2 рубля на межбанке.

Накануне, 10 декабря, официальный курс доллара от Центробанка вновь превысил 100 рублей, евро поднялся до 106,2 рубля. При этом на Форекс американская валюта доходила до 103 рублей.

В последний месяц волатильность рубля значительно выросла. В конце ноября российская валюта падала до минимумов с марта 2022 года, в том числе курс доллара от ЦБ доходил до 109,58 рубля.

Представители регулятора объясняли ситуацию новыми санкциями США, которые усложнили расчеты за энергетический экспорт. В том числе, под ограничительные меры попал системно значимый Газпромбанк. Однако после того, как доллар подешевел до 99 рублей, в ЦБ отмечали, что ситуация на валютном рынке нормализовалась.