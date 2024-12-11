Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:46, 11 декабря 2024Экономика

Курс доллара резко вырос

Курс доллара на рынке Форекс и межбанке превысил 106 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

С начала торгового дня в среду, 11 декабря, рубль находится под серьезным давлением и падает к основным валютам. В частности, курс доллара на рынке Форекс и межбанке превысил 106 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Юань на Мосбирже приближается к 14 рублям, китайская валюта торгуется на максимуме с 5 декабря. Доллар доходил до 106,75 рубля на Форекс и до 106,2 рубля на межбанке.

Накануне, 10 декабря, официальный курс доллара от Центробанка вновь превысил 100 рублей, евро поднялся до 106,2 рубля. При этом на Форекс американская валюта доходила до 103 рублей.

В последний месяц волатильность рубля значительно выросла. В конце ноября российская валюта падала до минимумов с марта 2022 года, в том числе курс доллара от ЦБ доходил до 109,58 рубля.

Представители регулятора объясняли ситуацию новыми санкциями США, которые усложнили расчеты за энергетический экспорт. В том числе, под ограничительные меры попал системно значимый Газпромбанк. Однако после того, как доллар подешевел до 99 рублей, в ЦБ отмечали, что ситуация на валютном рынке нормализовалась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      В Швейцарии избрали нового президента

      Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше