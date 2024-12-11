Экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой

Ёнхап: экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён попытался покончить с собой

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён попытался покончить с собой в следственном изоляторе на востоке Сеула. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

Глава исправительного центра Шин Ён Хэ сообщил, что попытка оказалось неудачной. После этого экс-главу оборонного ведомства перевели в защитную камеру. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее парламент Южной Кореи призвал арестовать президента страны Юн Сок Ёля из-за введения им военного положения. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 191 из 288 присутствовавших депутатов.