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19:34, 11 декабря 2024Мир

Глава Минобороны Польши оценил готовность столкнуться с Россией

Косиняк-Камыш: многие из происходящих событий — это действия сдерживания России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Многие из происходящих событий, реализуемых странами НАТО, являются действиями по сдерживанию России. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.

«Многие из происходящих событий — это действия, продиктованные идеей сдерживания, в первую очередь сдерживания (...) России», — ответил глава оборонного ведомства на вопрос журналистов о готовности к гипотетическому столкновению с Москвой.

Косиняк-Камыш также добавил, что Польша призывает страны Европы активнее совместными усилиями патрулировать Балтийское море под эгидой НАТО. По его словам, особую роль в данных мерах могли бы сыграть Франция и Германия, в том числе после начала президентства Дональда Трампа со следующего года.

Ранее Косиняк-Камыш говорил, что украинские военные дезертируют больше, чем в предыдущие месяцы. Он также отметил, что российские войска очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий в Курской области и продвигаются вперед каждый день. Он подчеркнул, что население Украины чувствует огромную усталость от конфликта.

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