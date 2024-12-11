Госдума досрочно прекратила полномочия возглавившего российский регион депутата

Госдума досрочно прекратила полномочия возглавившего Курскую область Хинштейна

Госдума досрочно прекратила полномочия возглавившего Курскую область экс-депутата Александра Хинштейна. Это следует из трансляции заседания нижней палаты российского парламента в Rutube.

В свою очередь, ставший временно исполняющим главы российского региона Хинштейн поблагодарил бывших коллег за совместную работу.

«Хочу сейчас сказать огромное спасибо за нашу многолетнюю совместную работу, за наши отношения, за ту школу, которую получил здесь, — обратился Хинштейн к депутатам.

О том, что Хинштейн временно возглавит Курскую область, стало известно 5 декабря. С предложением занять пост к нему обратился президент России Владимир Путин. Экс-глава региона Алексей Смирнов в своем обращении к жителям заявил, что его перевели на новую должность. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 декабря подчеркнул, что бывший губернатор сам подал в отставку и новое место его работы еще не известно.