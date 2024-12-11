В российском регионе жилой дом развалился на две части

Во Владимирской области жилой дом развалился на две части

Во Владимирской области жилой дом обветшал настолько, что развалился на две части. Об этом собственники рассказали в сообществе «Подслушано в Гусе» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Гусевский города Гусь-Хрустальный. Здание на улице Строительной треснуло и развалилось. Одна из частей при этом рискует упасть на трубу газопровода. На данный момент жильцы не эвакуированы, и войти в дом представляется трудным. «Чтоб попасть в квартиру, там целый квест», — жалуются хозяева. Расселение постройки, судя по комментариям местных жителей, планируется лишь на 2025 год, но будут ли реализованы обещания властей, сельчане не знают. «А вот когда эта конструкция рухнет, вот тогда наша администрация почешется», — опасаются они.

В самом административном центре, Владимире, в октябре рухнула стена столетнего дома. Под крышей образовалась дыра, а разлом дошел практически до земли.

Ранее на состояние дома пожаловались жители другого российского города, Волгограда. В результате обрушения перекрытий в цокольном помещении несущая стена здания повисла в воздухе. Собственники боятся оказаться под его руинами.