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02:42, 11 декабря 2024Россия

Хинштейн призвал региональных министров вести страницы в соцсетях

Хинштейн заявил, что все члены курского правительства должны вести соцсети
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что все члены регионального правительства должны вести страницы в социальных сетях. Его слова приводит РИА Новости.

Он предложил, чтобы обратную связь с ними оценивали сами люди.

О том, что Хинштейн временно возглавит Курскую область, стало известно 5 декабря. С предложением занять пост к нему обратился президент России Владимир Путин. Экс-глава региона Алексей Смирнов в своем обращении к жителям заявил, что его перевели на новую должность, пообещав оправдать возложенную ответственность.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 декабря подчеркнул, что бывший губернатор сам подал в отставку и новое место его работы еще не известно.

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