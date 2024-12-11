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09:22, 11 декабря 2024Наука и техника

Индия отправит Gaganyaan в беспилотный полет в декабре

Индия отправит корабль Gaganyaan в беспилотный полет в декабре
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: SciNews / Youtube

Индия запустит беспилотную миссию корабля Gaganyaan в декабре. Об этом со ссылкой на госминистра страны Джитендра Сингха, курирующего индийские науку, технологии, атомную отрасль и космонавтику, сообщает ТАСС.

После этого в беспилотный полет корабль отправится в третьем квартале 2025 года и в первом квартале 2026-го. Первая пилотируемая миссия Gaganyaan намечена на четвертый квартал 2026-го.

В сентябре издание SpaceNews заметило, что индийское правительство одобрило начало работ по созданию национальной многомодульной околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha Station (BAS).

В июле телеканал NDTV со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщил, что первый пилотируемый полет индийского корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года.

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