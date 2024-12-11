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16:59, 11 декабря 2024Ценности

Косметолог посоветовала россиянам утюжить лицо и раскатывать морщины скалкой

Косметолог Шалала посоветовала россиянам утюжить лицо для разглаживания морщин
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал SHOT

Косметолог Шалала (фамилия неизвестна) посоветовала россиянам утюжить лицо и раскатывать морщины скалкой для их разглаживания. Соответствующий материал публикует Telegram-канал Shot.

58-летняя женщина ведет аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором публикует ролики с рекомендациями по омоложению. Так, блогерша призывает использовать пылесос, предварительно разогретый на батарее утюг, а также шелковые расчески для волос за 30 тысяч рублей.

По данным издания, такие видео становятся популярными в сети, однако на консультациях россиянка использует традиционные методы: пилинги, маски, скульптурный и классический массажи. При этом услуги юзерши стоят пять тысяч рублей.

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Традиционный косметолог прокомментировал методы, которые предлагает Шалала большой аудитории. Эксперт подчеркнула, что вакуумный массаж является полезной процедурой, однако он должен проводиться с помощью специальных аппаратов. «Но явно не пылесосом, так как он может повредить верхний слой кожи. А еще он подходит не всем типам кожи», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре россиянкам перечислили способы замедлить старение кожи. По словам эксперта, отсрочить увядание внешности без вреда для организма поможет увлажнение кожи, причем независимо от ее типа.

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