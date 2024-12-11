Косметолог посоветовала россиянам утюжить лицо и раскатывать морщины скалкой

Косметолог Шалала посоветовала россиянам утюжить лицо для разглаживания морщин

Косметолог Шалала (фамилия неизвестна) посоветовала россиянам утюжить лицо и раскатывать морщины скалкой для их разглаживания. Соответствующий материал публикует Telegram-канал Shot.

58-летняя женщина ведет аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором публикует ролики с рекомендациями по омоложению. Так, блогерша призывает использовать пылесос, предварительно разогретый на батарее утюг, а также шелковые расчески для волос за 30 тысяч рублей.

По данным издания, такие видео становятся популярными в сети, однако на консультациях россиянка использует традиционные методы: пилинги, маски, скульптурный и классический массажи. При этом услуги юзерши стоят пять тысяч рублей.

Традиционный косметолог прокомментировал методы, которые предлагает Шалала большой аудитории. Эксперт подчеркнула, что вакуумный массаж является полезной процедурой, однако он должен проводиться с помощью специальных аппаратов. «Но явно не пылесосом, так как он может повредить верхний слой кожи. А еще он подходит не всем типам кожи», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре россиянкам перечислили способы замедлить старение кожи. По словам эксперта, отсрочить увядание внешности без вреда для организма поможет увлажнение кожи, причем независимо от ее типа.